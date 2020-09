Video: Tom Cruises irrer Stunt für "Mission: Impossible 7"

Hollywood-Star Tom Cruise steht zur Zeit für den siebenten Teil der „Mission: Impossible“-Reihe in Norwegen vor der Kamera. Ein kleiner Vorgeschmack auf den neuen Film, der im Herbst 2021 in die Kinos kommen soll, kursiert seit wenigen Tagen im Internet: Ein Clip zeigt den US-Schauspieler, der bekannt dafür ist, alle Actionszenen selbst zu drehen, bei einem halsbrecherischen Motorrad-Stunt.

In seiner Rolle als Ethan Hunt brettert Cruise auf seinem Motorrad eine steile Rampe entlang - gefolgt von einem Helikopter. Das Motorrad stürzt 1250 Meter in die Tiefe, aber Cruise, den Fallschirm im richtigen Moment geöffnet, gleitet nach kurzem freien Fall unversehrt auf den Boden.

Das Video vom Stunt:

Unter der Regie von Christopher McQuarrie kehrt Cruise für die nächsten beiden "Mission: Impossible"-Einsätze als Geheimagent Ethan Hunt zurück. Der Kinostart des siebenten Teils war zunächst für Juli 2021 geplant gewesen, wurde zwischenzeitlich aber auf November kommenden Jahres verschoben. Neben Cruise und Morales holt McQuarrie unter anderem auch Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Shea Whigham und Pom Klementieff vor die Kamera.

Für das Hollywood-Filmteam hat Norwegen sogar seine ansonsten strengen Einreisebeschränkungen außer Kraft gesetzt. Tom Cruise musste sich demnach nicht in Quarantäne begeben. Die Dreharbeiten würden unter strikten Hygieneregeln stattfinden und die Beteiligten blieben während ihres Aufenthalts in Norwegen auf Abstand, hieß es. Die USA sind das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit, weswegen zahlreiche Länder Einschränkungen für einreisende US-Bürger eingeführt haben.