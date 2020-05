Video: "Männerwelten": 15 Prime-Time-Minuten für belästigte Frauen

Die Moderatoren Joachim "Joko" Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten von ihrem Sender bei einer Spielshow 15 Minuten Sendezeit zur freien Gestaltung bekommen. Diese Zeit gaben sie an Frauen, unter anderem aus der Unterhaltungsbranche, weiter. Diese machten ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung und Gewalt öffentlich- und ernteten dafür im Netz vor allem Dankbarkeit und Zustimmung. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer von sozialen Medien zeigten sich bestürzt und berichteten von ähnlichen Erfahrungen - von sexueller Belästigung bis hin zu sexueller Gewalt. Zu sehen war um 20.15 Uhr die "Ausstellung" "Männerwelten - Belästigung von Frauen". Die Autorin und Journalistin Sophie Passmann führte durch den Beitrag.

"Dick Pics": "Das grenzt an virtuellen Missbrauch

Zu Wort kam zu Beginn die Moderatorin Palina Rojinski, welche über ihre Erfahrungen mit Genitalbildern (Dick Pics), die viele Frauen im Internet ungefragt von Männern zugeschickt bekommen, berichtete. Sie finde dies „einfach unter aller Sau“ und „verstörend“ sagte dabei die Moderatorin Palina Rojinski im Gespräch mit Passmann. „Das grenzt an virtuellen Missbrauch.“

Fernsehmoderatorin Jeannine Michaelsen, Rapperin Visa Vie und Model Stefanie Giesinger trugen zutiefst sexistische Hasskommentare vor, mit denen sie in sozialen Netzwerken beleidigt worden sind. Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes und Entertainerin Katrin Bauerfeind präsentierten außerdem beleidigende und übergriffige Chatverläufe. Schließlich wurde auch das Thema Vergewaltigung behandelt. Eine der am häufigsten gestellte Frage danach an die Opfer sei jene nach der Kleidung, hieß es im Beitrag. Anschließend wurden einige, sehr gewöhnliche, Kleidungsstücke, die bei einer Vergewaltigung getragen wurden, präsentiert.

Fast die Hälfte aller Frauen schon sexuell belästigt

Die Frauen betonten im Beitrag eine erschreckende Bilanz: Beinahe die Hälfte aller Frauen in Deutschland musste bereits mindestens einmal sexuelle Belästigung erleben. Auch die Moderatoren Joko und Klaas schrieben dies auf ihrem gemeinsamen Twitter-Account und fügten mit Blick auf die Coronakrise hinzu: "Auch in den aktuellen Krisenzeiten dürfen andere wichtige Themen nicht untergehen.“ ProSieben kündigte an, den Beitrag am späten Donnerstagabend aufgrund der Relevanz des Themas erneut zu senden.

Nicht nur Klamauk

Hintergrund der Aktion ist die Spielshow „Joko und Klaas gegen ProSieben“, bei der sie beiden gegen ihren Sender antreten und sich 15 Live-Minuten zur besten Sendezeit erspielen können. Die beiden Moderatoren überließen ihre gewonnene Sendezeit bereits in der Vergangenheit anderen Personen, um diesen die Gelegenheit zu bieten, über gesellschaftlich relevante Themen zu sprechen. Nach ihrem ersten Sieg gaben sie drei Menschen Raum, um über die Themen Flüchtlingshilfe, Obdachlosigkeit und Kampf gegen Rechtsextremismus zu sprechen.

>> Das Video wurde auf YouTube bereits 2,8 Millionen Mal aufgerufen. Sehen Sie selbst: