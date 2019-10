"Es war an einem Sonntagnachmittag, da sind wir alle am Ufer des Schwarzenbergischen Schwemmkanals gestanden, weil sich herumgesprochen hatte, dass die Häuser der Heimatvertriebenen in Deutsch-Reichenau zerstört werden. Von da aus konnte man genau beobachten, wie Soldaten die Morauer Schmiede dem Erdboden gleichgemacht haben. Das waren Häuser, die vor 800 Jahren errichtet wurden", sagt der 1943 geborene Franz Gumpenberger.