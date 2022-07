Vertonte Nächstenliebe in der Pfarrkirche St. Georgen

Es seien nicht die "Zusammenführer, sondern die Spalter und Aufhetzer", die aktuell die größte Aufmerksamkeit bekommen würden, sagte Ursula Plassnik. Politik habe sich zum Autodrom verwandelt: "Jeder kracht in jeden hinein – und das war’s dann." In ihrer Festrede am Freitag in der Pfarrkirche St.