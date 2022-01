Es ist eines der großen Rätsel der Geschichte: Zwei Jahre lebte die aus Deutschland stammende, jüdische Familie Frank versteckt vor den Nazis im Zweiten Weltkrieg in einem Hinterhaus in Amsterdam. Doch am 4. August 1944 stürmte ein SS-Kommando das Haus, die Familie wurde in Konzentrationslager deportiert. Im KZ Bergen-Belsen starb Anne Frank, die später durch ihre Tagebücher berühmt wurde, 1945 mit 15 Jahren. Von der Familie überlebte nur ihr Vater Otto.