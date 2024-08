„Das wird der schönste Auftritt in diesem Bühnenjahr,“ verbreitete Karim Amun gleich zu Beginn des Freiluftkonzerts beim Gasthaus „Hoamat“ in Haibach ob der Donau Zuversicht. Mit seinen Söhnen Mannheims stellte er am Freitag das Album „Kompass“ vor – es ist das erste der Band seit der Neuformierung 2018.