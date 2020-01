Die beiden Architekten und Forscher an der Technischen Universität in Wien, Helge Mooshammer aus Vöcklabruck und Peter Mörtenböck aus Traun, gestalten den Österreich-Pavillon bei der Architekturbiennale in Venedig. Dabei geht es um künftige Lebensmodelle in Städten. Der "Plattform-Urbanismus" wird zum bestimmenden Faktor. Ein Stadtleben, in dem die Menschen von Internet- und Social-Media-Anbietern (Google, Amazon, Uber, E-Scooter, Dating) rund um die Uhr geleitet werden.