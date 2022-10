Verdis Villa muss nach Erbenstreit geschlossen werden

Der derzeitige Bewohner und Leiter des kleinen, viel besuchten Museums, Angiolo Carrara Verdi, ein direkter Erbe des Komponisten, muss nach einer Entscheidung der Ziviljustiz die Villa verlassen.

Damit geht ein 20-jähriger Rechtsstreit zwischen den Erben des Komponisten zu Ende. Am 30. Oktober muss das Museum geschlossen werden, weil der Oberste Gerichtshof entschieden hat, dass die Erbschaft des 2001 verstorbenen Alberto Carrara Verdi, Erbe des Komponisten, zu gleichen Teilen unter seinen drei Kindern aufgeteilt werden muss. Da jedoch keiner der drei in der Lage ist, die Anteile der anderen zu übernehmen, muss die Villa mit dem Museum verkauft werden.

"Ich muss das Haus verlassen, das ich 53 Jahre lang beschützt und bewahrt habe", sagte Angiolo Carrara Verdi. Das Gericht wird einen Verwalter ernennen, der das Museum bewahren soll.

Verdis Villa in Piacenza Bild: privat

Dringender Renovierungsbedarf

Giuseppe Verdi lebte 50 Jahre lang in der Villa, in der sich zahlreiche Erinnerungen an Leben und Werk des Komponisten befinden. Das Dach des Museums ist dringend renovierungsbedürftig. Auch die Fassade muss neu gestrichen werden, und der sechs Hektar große Park benötigt Instandhaltungsarbeiten. In dem Haus komponierte Verdi einige seiner schönsten Opern. Hier befinden sich Möbel und die persönlichen Gegenstände des Maestros, unter anderem ein Wiener Hammerklavier der Marke Fritz, auf dem er "Il Trovatore" und "La Traviata" komponierte.