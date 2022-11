"Hidden Treasures", also verborgene Schätze, hat Benedict Mitterbauer, Solobratscher des Bruckner Orchesters, gemeinsam mit der Pianistin Egle Staskute am Mittwoch in der Ursulinenkirche im Rahmen der "Musica sacra"-Reihe gehoben – Werke, die zwar in der Biografie der Komponisten eine gewisse Bedeutung hatten, allerdings in Vergessenheit gerieten. Dabei ist jede der an diesem Abend gespielten Sonaten ein Edelstein für sich.