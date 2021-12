Velvet-Underground-Ikone kommt zum "Clam Rock"

Es gibt kaum ein musikalisches Genre, in dem John Cale keine tiefgreifenden Spuren hinterlassen hat. Als Gründungsmitglied der legendären Rock-’n’-Roll-Visionäre Velvet Underground revolutionierte der Waliser die Musikwelt, später avancierte er mit Solo-Platten wie "Paris 1919" oder "Helen of Troy" zum experimentierfreudigen Säulenheiligen des Avantgarde-Rock. Am 8. Juli 2022 gastiert der 79-Jährige, der im März seinen 80er feiert, als "Ersatz" für Dweezil Zappa beim von den OÖNachrichten präsentierten "Clam Rock Festival". Ebenfalls mit dabei an diesem Tag auf der Meierhofwiese sind Deep Purple, Uriah Heep, The Sweet, The Doors Alive sowie die OÖ-Lokalmatadore Red Machete.

Leider abgesagt werden musste hingegen der für 12. Juni geplante Clam-Auftritt von Foreigner. Nähere Informationen bezüglich Kartenrückgabe gibt’s bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen. (ll)