Jahrelang war er der Schuldknecht im Salzburger "Jedermann", seine Rollen in den Soko-Reihen, Rosenheim-Cops und ORF-Landkrimis machten Fritz Egger im gesamten deutschen Sprachraum bekannt. Seit 2019 leitet der in Grieskirchen aufgewachsene Schauspieler das feine, seit 50 Jahren umtriebige Theater Meggenhofen. Am Samstag steigt die Premiere des Komödienklassikers "Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben", mit Fritz Egger in der Titelrolle.