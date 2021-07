In gewohnt launiger Art hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch die 75. Bregenzer Festspiele eröffnet. Die Gäste im Festspielhaus spendeten wiederholt großen Applaus. Die Kunst machte der Bundespräsident nur am Rande seiner in der Anmoderation als "Predigt" angekündigten Ansprache zum Inhalt seiner Rede.