Auf Valie Exports Spuren im Lentos Kunstmuseum Linz: "KI-Modelle sind wie alte weiße Männer"

Als erste Arbeitsstipendiatinnen des Valie Export Center Linz haben sie sich in den vergangenen zwei Jahren in der ehemaligen Linzer Tabakfabrik auf Spurensuche begeben. Dort befindet sich seit 2017 der Vorlass der 84-jährigen Künstlerin, den die Stadt Linz erworben hat und der in Kooperation mit der Kunstuniversität Linz und dem Lentos öffentlich zugänglich gemacht wird.