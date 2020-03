Valie Export soll die neue Orgel in der Linzer Pöstlingbergkirche gestalten

Mit einem durchaus provokativen Vorhaben lässt die katholische Kirche in Linz aufhorchen: Medien- und Performancekünstlerin Valie Export soll die neue Orgel in der Kirche auf dem Linzer Pöstlingberg gestalten. "Wir haben Valie Export angefragt", bestätigt Hubert Nitsch, Leiter des Kunstreferates und Konservator der Diözese Linz. Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin, die aus Linz stammt, habe "Bereitschaft signalisiert", das Erscheinungsbild des Instruments zu entwerfen. Es hat bereits erste Gespräche gegeben, eine endgültige Entscheidung der Künstlerin, die am 17. Mai 80 Jahre alt wird, gibt es laut Nitsch aber noch nicht.

Die alte Orgel auf dem Pöstlingberg

"Aktuelle Bilder für das Leben"

Die alte Orgel stammt aus dem Jahr 1943 und kann nicht mehr gespielt werden. Daher hat die Pfarre die Freiburger Orgelbauwerkstätte Späth mit einem neuen Instrument beauftragt. Die dafür nötigen 800.000 Euro will Pfarrer Eugen Szabo mit Unterstützung von Diözese Linz, Land Oberösterreich, Stadt Linz und von Sponsoren aufbringen.

Valie Export hat sich in ihrer Arbeit immer wieder kritisch mit den Themen Frau und Gottesmutter Maria beschäftigt, zum Beispiel in der 1976 entstandenen Fotocollage "Geburtenmadonna". Dabei sitzt eine Frau über einer Waschmaschine in ähnlicher Pose wie Michelangelos Pietà im Petersdom in Rom. Diese Figur ist im Hintergrund zu erkennen. Ein rotes Handtuch hängt wie eine Blutspur aus der Wäschetrommel, die Christusfigur in ihren Armen fehlt im Gegensatz zum Vorbild.

"Export hat sich intensiv mit der Stimme sowie dem Mensch- und Frausein auseinandergesetzt", begründet Kunstreferent Nitsch, warum die Wahl auf die Künstlerin fiel. Zwischen der Orgel und der menschlichen Stimme bestehe ein enger Zusammenhang, das Thema Maria sei für eine Wallfahrtskirche zentral. "Seit Jahrhunderten beschreiben Künstler in den Kirchen, was den Menschen ausmacht", sagt Nitsch. Er sieht die Kirche in einem "Generationenvertrag": "Wir müssen in unseren Kirchen Bilder für das Leben und den Glauben finden, die aktuell sind."