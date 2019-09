Der 66-jährige Valery Gergiev gehört zu den großen Dirigenten der Welt. Der Leiter des Mariinsky-Theaters in St. Petersburg ist auch Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Mit dem Klangkörper ist er kommende Woche in St. Florian zu Gast, um an der Grabstätte Bruckners einen Zyklus aller Bruckner-Sinfonien zu finalisieren.