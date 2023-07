Valerie Pachner: "Die Buhlschaft könnte auch ein Mann sein"

2013 schloss die Bad Schallerbacherin Valerie Pachner ihr Schauspiel-Studium am Reinhardt-Seminar ab. Bis 2017 war sie Ensemble-Mitglied am Münchner Residenztheater. Seit vier Jahren steht sie ausschließlich vor der Kamera, unter anderem als Franziska Jägerstätter in Terrence Maliks "Ein verborgenes Leben", in "Phantastische Tierwesen", "The King's Man" und in der Amazon-Miniserie "The English".