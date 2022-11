Valeria Gordeev gewinnt die "Floriana 2022"

Dieser erste Preis ist mit 7000 Euro dotiert. Die 36-Jährige aus Tübingen überzeugte die Jury mit ihrem "sprachgewandten Text, der starke, geheimnisvolle Bilder entwirft". In dem Text geht es unter anderem um ein Forschungsinstitut, das sich der Erhaltung von Lenins Leichnam widmet.

Mit ihrem dazu stilistisch völlig konträren Text gewann die Niederösterreicherin Jessica Lind den mit 3500 Euro dotierten zweiten Preis. In "Das halbe Gefühl" behandelt die 34-Jährige den Fall eines minderjährigen Buben, dem vorgeworfen wird, sexuelle Grenzen überschritten zu haben. Neben Ausgrenzung und Vorverurteilung behandelt die Autorin die traumatische Vergangenheit der Mutter.

Den dritten Preis (2000 Euro) dachte die Jury der Autorin Isabella Straub für ihre Kurzgeschichte "Nitafurahi" zu, der Förderpreis für Autoren und Autorinnen aus Oberösterreich (1500 Euro) ging an Franziska Füchsl aus Putzleinsdorf für den Beitrag "Denkt 1 Dodltopftropf".

Neun im Finale

Insgesamt gab es 135 Einreichungen für den biennal vergebenen Preis; sieben Autorinnen und zwei Autoren aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien qualifizierten sich für das zweitägige Wettlesen im Stift St. Florian. Die nächste "Floriana" findet 2024 statt, dann mit dem Oberbegriff "Musik" – in Anlehnung an den 200. Geburtstag von Anton Bruckner in diesem Jahr.