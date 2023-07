Im vergangenen Oktober gewann Valeria Gordeev den Literaturpreis "Floriana" in St. Florian – für ihre Romanarbeit "Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle". Seit gestern ist die 36-jährige Tübingerin auch Bachmannpreisträgerin. "Mit dem Titel fremdle ich noch. Aber das ist jetzt so. Es ist eine große Ehre, eine große Freude", sagte Gordeev nach ihrem Sieg bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.