"Utopia" in Wels: Visionäre Blicke Kraft der Klänge

Gleich drei Jubiläen gilt es, im Zuge von 20 Jahren Welser Abonnementkonzerte zu feiern. Etwa den 80. Geburtstag des Welser Komponisten Ernst Ludwig Leitner, dem zum Auftakt der Jubiläumssaison am 7. Oktober gratuliert wird – mit dessen Werk "An Orpheus" für Cello und Klavier. Was einer jener zarten roten Fäden ist, die Intendant Helmut Schmidinger seit 20 Jahren seinen Programmen einwebt: "Beim allerersten Konzert am 9. Oktober 2003 gab es dasselbe Stück", erinnert sich der Welser.