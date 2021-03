US-Stardirigent James Levine ist gestorben

Vier Jahrzehnte prägte der Sohn eines Textilfabrikanten als Musikdirektor die Metropolitan Opera in New York, wo er 1971 debütierte und zwei Jahre später mit 29 Jahren zum Chefdirigenten ernannt wurde. Insgesamt dirigierte er 2500 Aufführungen von 85 Opern an der Met.

Chefdirigent in München

Von 1999 bis 2004 stand er zudem als Chefdirigent am Pult der Münchner Philharmoniker. Auch in Bayreuth, Wien und Salzburg war Levine als Dirigent zu erleben. 1996 ging er mit den drei Startenören José Carreras, Plácido Domingo und Luciano Pavarotti auf Welttournee. Seine ersten Auftritte absolvierte der Zehnjährige jedoch als Pianist, bevor er sich an der New Yorker Juilliard School of Music dem Dirigieren zuwandte.

2006 stürzte er vom Podium des Boston Symphony Orchestra, das er von 2004 bis 2011 leitete. Seitdem plagten den Maestro gesundheitliche Beschwerden, weshalb er im Rollstuhl sitzend dirigierte. 2016 beendete er seine Karriere am Pult, trat jedoch immer wieder als Liedbegleiter am Klavier auf.

Das Ende seiner Karriere überschatteten 2018 Missbrauchsvorwürfe. Die Schlagzeilen über seine Suspendierung an der Met, wo er noch als Ehrendirigent wirkte, und seine Entlassung schlugen medial hohe Wellen im Zusammenhang mit der #MeToo-Debatte. Levine hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und 5,14 Millionen Euro Schadenersatz gefordert. 2019 kam es zu einer Einigung zwischen ihm und der Metropolitan Opera.