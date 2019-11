US-Sängerin Lizzo hat die meisten Grammy-Chancen

Dahinter folgen Billie Eilish und Lil Nas mit je sechs Gewinnchancen. Alle drei Musiker sind erstmals für Grammys nominiert. Ariana Grande, H.E.R. und Finneas O"Connell könnten je fünf Preise mit nach Hause nehmen.

Geradezu zum Grammy-Fixstarter mutiert ist der Vorarlberger Dirigent Manfred Honeck, der 2017 bereits eine Trophäe ergattern konnte: Er darf sich heuer über seine insgesamt fünfte Nominierung freuen, hat er doch mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra die Chance auf einen Preis für die beste Orchesterperformance. Ihre Einspielung von Bruckners neunter Symphonie hat es überdies für den besten Klassikproduzenten (Dirk Sobotka) und den besten Toningenieur im Klassikbereich (Mark Donahue) auf die Nominiertenliste geschafft. Rot-weiß-roten Anstrich hat auch die Kategorie Bestes Solostimmen-Album im Klassikbereich: Hier findet sich "Himmelsmusik" von Christina Pluhar und ihrem Ensemble L'Arpeggiata unter den fünf Sieganwärtern.

Die Grammys gehören zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt. Über die Nominierten und Preisträger entscheiden rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy, die die Preise in rund 80 Kategorien verleiht. Die nächste Verleihungsgala findet am 26. Jänner 2020 in Los Angeles statt und wird, wie bereits die diesjährige Veranstaltung, von der Sängerin Alicia Keys moderiert.

Hier finden Sie die komplette Liste der Nominierten in allen 84 Kategorien!

