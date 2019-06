US-Kulturmedaille für Welser-Möst und Waltz

Die Goldmedaille, mit der das Kulturzentrum in Washington jährlich Persönlichkeiten aus der internationalen Kunstwelt auszeichnet, wird am Freitag in der Wiener Albertina verliehen.

Die Goldmedaille wird vom Kennedy Center International Committee on the Arts zuerkannt und durch dessen Co-Vorsitzenden Karel Komarek sowie durch Kennedy-Center-Präsidentin Deborah F. Rutter überreicht. Sie wird jedes Jahr in einem anderen Land vergeben und ehrt neben Künstlern "für ihre inspirierende Arbeit" auch Einzelpersonen, "welche die großen Künstler der Welt und ihre Kreationen unterstützen und fördern".