Gestern Nacht entschied sich die Zukunft des Deutschen Medienhauses Axel Springer, dem unter anderem die Zeitungstitel "Die Welt" und "Bild" angehören. Um Schlag Mitternacht endete nämlich das Übernahmeangebot des US-amerikanischen Finanzinvestors KKR an die Aktionäre. Der Vorstand mit seinem Vorsitzenden Mathias Döpfner und der Aufsichtsrat hatten den Anteilseignern empfohlen, um den gebotenen Preis von 63 Euro an die KKR zu verkaufen. KKR steigt nur ein, wenn man mindestens 20 Prozent der Aktien einsammeln kann. Europas größter Digitalverlag Springer holt sich den US-Investor ins Haus, um sein langfristiges Wachstum zu finanzieren.

Die Verluste der Welt

Doch nicht alle sehen den Einstieg des Investors mit Freude, manche befürchten sogar eine Zerschlagung des traditionellen Verlagshauses in Deutschland.

In der mehr als 200-seitigen Angebotsunterlage von KKR wird nämlich die Fortführung der "Welt"-Gruppe "unter der Voraussetzung einer angemessenen Steuerung der Ergebnissituation" festgeschrieben. Alle Angebote von Springer seien langfristig an eine positive Ertragsentwicklung gekoppelt, hatte eine Sprecherin dazu erklärt. Hintergrund ist, dass "Die Welt", zu der auch die "Welt am Sonntag", digitale Angebote und ein Nachrichtensender gehören, seit langer Zeit Verluste schreibt. Springer-Chef Döpfner gab in dieser Richtung allerdings vor drei Wochen eine ausdrückliche Bestandsgarantie: "Selbstverständlich bleibt die Welt – ebenso wie Bild – fester Bestandteil unserer Zukunftsstrategie", schrieb er den verunsicherten Mitarbeitern.

KKR will laut der Vereinbarung nach etwa fünf bis sieben Jahren mit einem ordentlichen Gewinn wieder aussteigen. Deshalb befürchten manche, dass die Amerikaner Springer kaputtsparen könnten, damit die Zahlen wenigstens mittelfristig besser aussehen.

Erfahrungen bei ProSiebenSat.1

Ähnlich ist KKR beim Münchner Fernsehsender ProSiebenSat.1 vorgegangen. Zusammen mit dem Finanzinvestor Permira hatte KKR Ende 2006 die Mehrheit übernommen und kräftig abgebaut: Unter anderem wurden Investitionen in das Programm stark zurückgefahren. Der Nachrichtensender N24 wurde abgestoßen, weil er zu wenig Gewinn erwirtschaftete – heute ist dieser Teil der Welt-Gruppe.

Fachleute gingen davon aus, dass sich viele institutionelle Anleger erst kurz vor Angebotsschluss hinsichtlich des KKR-Angebots entscheiden.