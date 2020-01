"Wischen ist Macht" heißt es ab Montag, 21.05 Uhr, in der neuen ORF-Comedy-Serie. Darin spielt Ursula Strauss – bisher unter anderem bekannt als taffe Kommissarin in "Schnell ermittelt", für die sie ab März neue Folgen dreht – die Chefin einer Reinigungsfirma namens Michelle Sendracek. Diese gerät mit ihrem liebenswert-chaotischen Putztrupp in so manche schräge Situation.