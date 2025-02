Ursula Krechls neuer Roman: Drei Frauen und eine lange Blutspur

Es ist fast so etwas wie eine Kulturgeschichte der Frauen, die sich die vielfach ausgezeichnete deutsche Autorin Ursula Krechel für ihren neuen Roman "Sehr geehrte Frau Ministerin" vorgenommen hat. Darin verwebt sie die Schicksale dreier Frauen, führt aber gleichzeitig zurück in die Antike, zu Agrippina und ihrem Sohn, den römischen Kaiser Nero, und zur britannischen Feldherrin Boudica, die in den Jahren 60 und 61 nach Christus gegen die Römer kämpfte.