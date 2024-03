Unter George Clooneys Patronanz: Hochkarätige US-Premiere für einen Oberösterreicher

Wer glaubt, am Wochenende spielt sich die internationale Filmwelt allein bei den Oscars ab, irrt. Das renommierte Film- und TV-Fest „South by Southwest“ in Austin (Texas) ist aktuell Bühne für Arbeiten von Hollywoodstars wie Ryan Gosling („The Fall Guy“), aber auch für Friedrich Moser: Der gebürtige Desselbrunner (54) wurde eingeladen, in Austin heute seinen Dokumentarfilm „How to Build a Truth Engine“ („Wie man einen Wahrheitsmotor baut“) zur