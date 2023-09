"Unter den Pinien von Argentinien" die Seele baumeln lassen

Max Raabe versteht es großartig, sein Publikum für die Dauer eines Konzerts so verführerisch wie elegant aus dem Alltag zu geleiten. Da wehrt sich niemand im gestern und am Samstag ausverkauften Großen Saal des Linzer Musiktheaters. Vom musikalischen Kraftwerk "Palast Orchester" – mit dem Raabe seit 1986 musiziert – in Gang gesetzt, tut der Mann nichts anderes, als vor dem nostalgischen Großmembran-Mikrofon zu stehen und niemals verletzende Ironie zu besingen.