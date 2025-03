Unheilig: Der Graf wird 2026 auf Burg Clam Hof halten

"Ich habe euch eine ganze Menge zu erzählen", kündigt der Graf der Band Unheilig auf seiner Homepage an. 2016 hatte der Sänger mit der charismatisch tiefen Stimme nach jahrelangem Erfolg seinen Rückzug vom Musikgeschäft vollzogen. Nun ist er zurück und kündigt schon jetzt an, dass er im Rahmen seiner Comeback-Tour am 26. Juni 2026 auf Burg Clam eines von nur zwei Österreich-Konzerten geben wird.