Unerhörte Modernität

Der Name Franz Rieger und sein literarisches Werk drohen in Vergessenheit zu geraten. Ein bedauerlicher Irrtum, denn der 2005 verstorbene Rieger gehört zu den besten Erzählern des Landes. Er war schon fünfzig, als 1973 sein erster Roman "Paß" erschien; geschrieben hat Franz Rieger allerdings schon seit seiner Jugend. Schreiben war seine eigentliche Daseinsform, auch wenn seine in Mikroschrift beschriebenen Manuskripte jahrelang von Verlagen zurückgewiesen wurden. Rieger suchte nicht einmal das Licht der Öffentlichkeit. Seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie sicherte er ab 1955 als Bibliothekar bei den Büchereien der Stadt Linz. Nachdem im Jahr 1973 "Paß" erschienen war, stieg – zumindest vorübergehend – die Wahrnehmungskurve steil an. In rascher zeitlicher Folge wurden nun weitere Romane gedruckt. Riegers bis heute meistgelesenes Buch ist – vorrangig wegen dessen gesellschaftskritischer Thematik – der Roman "Schattenschweigen oder Hartheim" (1985).

Die derzeitige Rieger-Ausstellung im StifterHaus zeigt, dass es bedauerlich wäre, würde man den Autor auf dieses Werk reduzieren. Das Ausstellungskuratorium, bestehend aus Gerhard Zeillinger, Georg Hofer und Petra-Maria Dallinger, rückt neun Bücher von Franz Rieger ins Zentrum (Ausstellungsgestaltung: Gerold Tagwerker), denen fünf bestimmende Motive und Themen der literarischen Rieger-Welt zu entnehmen sind: das Dorf, das Schweigen, beobachten und beobachtet werden, bedrohte Psyche, Gewalt.

Inhalt und Sprache weisen Franz Rieger als abseitigen, eigenwilligen Repräsentanten der literarischen Moderne aus, dessen Werk prominente Assoziationen anstößt: die Verlorenheit von Franz Kafkas Protagonisten, die abgründige Ereignisarmut in der Prosa von Adalbert Stifter, die gesellschaftskritische Haltung von Thomas Bernhard.

Ausstellung: "Der monomanische Schreiber: Franz Rieger (1923– 2005)"; StifterHaus Linz bis 23. Mai 24, Dienstag–Sonntag 10–15 Uhr

Autor Christian Schacherreiter Christian Schacherreiter