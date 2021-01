"Freiheit" ist das eigentliche Jahresmotto des Linzer Landestheaters, in Wahrheit sind Intendanz wie Akteuren seit 3. November die Hände gebunden. Nach dem öffentlich praktizierten Chaos in der Bundesregierung – Stichworte Freitesten und Eintrittstesten – und die damit verbundene Verschiebung der Wiederaufnahme des Spielbetriebs um eine weitere Woche dringt bei Intendant Hermann Schneider Sarkasmus und Frust durch: "Wir sind in einer Liga mit Bordellen und Paintball-Hallen.