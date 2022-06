"Und wie stellt sie sich das jetzt vor?"

Nicole Lubinger ist mitten in den Endproben für die Operettenfestspiele in Bad Hall. Am 2. 7. kommt dort mit "Die lustige Witwe" eines der bekanntesten Franz-Lehar-Werke zur Premiere. Und die gebürtige Kärntnerin, die sich als "Dreivierteloberösterreicherin" bezeichnet (mehr in der Box), hat einen besonderen Status erreicht. Die 31-jährige, die gerade auch an der Linzer Bruckneruni den Gesangs-Master abschließt, spricht nicht nur von "ihrer Rolle, ihrem Titelpart". Lubinger redet von "der Hanna". Jener Figur, die in der Operette als gute Partie wahrgenommen wird.

"Es macht mir sehr viel Spaß, mit der Hanna zu arbeiten", sagt die Sopranistin etwa, deren Herz zwei Gesangsstücke des Dreiakters (Uraufführung 1905) besonders aufgehen lassen: "Lippen schweigen" und die Arie "Vilja Lied". Letztere stresse sie auch etwas. "Weil ich das gut machen will, bei so einer bekannten Arie. Aber natürlich möchte man auch seine eigene Note reinbringen." Dies sei Herausforderung und Freude zugleich. Dass Lubinger einmal eine Paraderolle der Wiener Operettenära auskleiden würde, war nicht ihr erster beruflicher Traum. Sie ist ausgebildete Musical-Sängerin und -Darstellerin und komme "direkt aus dem Belting". Jener Technik, die dem populären Gesang durchdringende Kraft, Sattheit, Stärke gibt. Oper und Operette verlangen anderes. Wie aber kam Lubinger dazu, die in jüngeren Jahren mit Coverbands bei Zeltfesten einheizte, den Wechsel zu wagen? "Ich habe mich einfach verliebt." Erste Jobs führten sie in den Bewegungschor der Operette Langenlois (NÖ). Die Zeit sei so schön gewesen, die Musikalität mitreißend. Sie dachte: "Irgendwie will ich in die Klassik." Und wusste, dass sie als 23-Jährige damit sehr spät in Berührung gekommen war.

"Der Wechsel war ein Risiko, er war nicht leicht, aber ich bin froh, ihn gemacht zu haben." Es habe auch Leute gegeben, die sie mit großen Fragezeichen in den Augen angesehen hätten, als sie davon erfuhren: Und wie bitte stellt sie sich das vor, vor allem mit der Stimme?

Die ideale gesangliche Umstellung, harte Arbeit und Unterstützung machten es möglich. Vor allem eine Gesangspädagogin der Bruckneruni sei "maßgeblich" gewesen: Katerina Beranova, bei der Lubinger vier Jahre fast ausschließlich studierte. "Ich bin dankbar, sie meine Lehrerin nennen zu dürfen. Und ich bin mir sicher, ich werde sie als Lehrerin nie ganz loslassen können."

