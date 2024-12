"Und weiter so" – Drohung oder Ansporn?

Die Lichtkleider von Künstlerin Isa Stein zum Abschied in Laakirchen

Immer dann, wenn die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 mit der Anton-Bruckner-EXPO des Landes zur Ganzjahresparty zum 200. Geburtstag des Komponisten kollaborierte, zupften die Projekte verführerisch an den Nervenenden der Besucher. Insofern wurde das Abschlussfest am Samstag und Sonntag in Laakirchen und Gmunden zu einem Rausch von Bildern, Klängen und Erzählungen.