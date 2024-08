Und täglich grüßt der Sisyphus

Der fette Buddha sitzt in einem Heer von Brennnesselstauden und lacht pausbackig. Die Tonfigur ist das Empfangskomitee am Eingang zu einem verwunschen wirkenden Universum des Unglaublichen. Es ist der Eingang zu Schloss Würting in Offenhausen. Hier hat bis 2019 Herbert Schaffer gelebt, gehaust wäre angebrachter. Der Paläontologe hat zeitlebens wie verrückt nach fossilen Exponaten gesucht, hat sie tausendfach aus Sandstein herausgeklopft und in seinem Schloss, das er 1975 erworben hat, gelagert.