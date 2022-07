Julia und Björn kommen vom Urlaub nach Hause – doch dort ist alles irgendwie anders. Warum gibt es neue Pflanzen in der Küche? Was macht der Müll unter dem Sofa? Und Nadine und Martin, die auf die Wohnung aufpassen sollten, haben wenig Freude mit den Heimkehrern – und werfen sie kurzerhand aus der Wohnung. Oder ist es gar nicht Julias und Björns Wohnung? Nichts ist, wie es scheint im Stück "Perplex" von Marius von Mayenburg, das am Donnerstag im Kulturhof Perg Premiere hatte.