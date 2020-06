Und jetzt alle: "Wir sind wieder da!"

Eine Heimkehr ist nichts dagegen: Nach mehr als drei Monaten Corona-Pause in den Häusern des Landestheaters öffnete sich am Mittwoch der Vorhang. Publikumsliebling Christian Higer läutete den coronabedingten Sonderspielplan mit seiner One-Man-Version der Nestroy-Operette "Häuptling Abendwind oder das gräuliche Festmahl" ein. Es wurde einer der rührendsten Abende der jüngeren Geschichte in den Kammerspielen.

"So schön, dass Sie wieder da sind" – es ist eine ehrliche, keine berufsbedingte Freude, mit der Publikumsdienst-Chefin Friederike Mayr und ihre Kolleginnen so gut wie jeden Gast begrüßen – selbstredend alle mit Maske. Das 400-Besucher-Haus ist ob der Einschränkungen mit 100 Leuten ausverkauft. Wer zusammen wohnt, sitzt zusammen, ansonsten alle mit Abstand, jede zweite Reihe bleibt frei, in den gewöhnlich engen Kammerspielen ist man noch nie so bequem gesessen.

Das Ensemble tanzt und singt

Beim Sitzen fallen die Masken im Publikum, das ist gestattet. Der Vorhang hebt sich und das gesamte Schauspiel-Ensemble steht da, das ist überraschend. Die Musik hebt an, gleich singen und tanzen alle diesen von Dramaturgin Wiebke Melle und Musiker Joachim Werner umwerfend umgedichteten Udo-Jürgens-Hadern "Ich bin wieder da" aus den 1970ern.

"Nie im Leben könnten wir vergessen, wie es damals war. Aus der Freundschaft wurde Liebe, mit der Zeit. Was gemeinsam wir erlebten, das war einfach wunderbar. Wir geb’n zu, wir ham Ersatz für euch im Internet gesucht und zum Streamen luden manche von uns ein. Und wir wissen, dass auch ihr Anderen Applaus gespendet habt. Doch euer Blick, der sagt uns, dass wir uns verzeih’n. WIR SIND WIEDER DA! Wir steh’n vor euch, wir glauben fast, wir träumen..."

Lebensgaudi und Wiedersehensfreude, mancher wischt sich in dieser Atmosphäre des Vereintseins die Tränen aus den Augen. Sogar der bei Sentimentalitäten unverdächtige Schauspiel-Chef Stephan Suschke steht gerührt auf der Bühne. Wer noch keine feuchten Augen hat, dem beschert sie Christian Higer. Allerdings vor Lachen. Mehr szenische Lesung als inszenierte Posse, aber herzhaft komisch – Higer hat den Abend seit 20 Jahren im Programm. Allerdings wird das Stück über das fürstliche Fressen vermeintlich zivilisierter Kannibalen-Fürsten im entlegensten Ozeanien seine Aktualität nicht einbüßen, solange der Mensch is(s)t, wie er is(s)t.

Higer spielt alle sieben Rollen, mit verstellter Stimme, präziser Haltung, entzückend improvisierten Requisiten, flottem Funkenflug zum Publikum und großer Nähe zum Thema Corona. Weil alles wäre ja anders, viel größer, bunt und mit großem Chor geplant gewesen. Nun rackert sich Higer alleine ab – und wie! Langer Applaus. Was für eine Rückkehr ins Theaterleben!

Artikel von Peter Grubmüller p.grubmueller@nachrichten.at