Auf dem schwarz-weißen Foto ganz oben ist Zither-Virtuose Wilfried Scharf (67) zu sehen. Jedoch nicht so, wie man den Musiker kennt, der als Professor für Zitherspiel 2021 an der Linzer Bruckneruni in Pension ging. Auf der Aufnahme ist der Innviertler als "Kleinstzwerg" zu sehen. Sie stammt aus seinem Geburtsjahr 1955. Das Haus darauf war jenes seiner Kindheit in Mining, in dem er mit Ehefrau Christa bis nach der Heirat und dem Umzug nach Braunau 1979 gelebt hatte. Das Gebäude, vor ca. 270