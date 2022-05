Am 13. Mai stand der Posaunist der Wiener Staatsoper auf dem 8849 Meter hohen Gipfel und spielte dort Basstrompete. Die OÖN haben mit ihm darüber gesprochen. OÖNachrichten: Herr Ettlinger, Sie kommen gerade von einer langen Reise zurück. Johannes Ettlinger: Ja, ich habe ein bissl was Besonderes gemacht. Was denn genau? Ich bin der erste Mensch der Welt, der auf dem höchsten Punkt der Welt Musik gemacht hat. Ich wollte immer schon den Menschen mit Musik Freude machen. Ich bin leidenschaftlicher