Umtriebiger "Teufelsgeiger" und Meister der Pannonischen Musik

Mit seiner Geige hatte Toni Stricker nicht nur zahllose Musikfreunde beglückt, sondern durfte für sich auch in Anspruch nehmen, als Aushängeschild der Pannonischen Musik eine Musikrichtung bekanntgemacht zu haben. Am Mittwoch starb Stricker in seiner Heimatgemeinde Bad Sauerbrunn im 92. Lebensjahr.