Umsatzstarker US-Kinostart für "Godzilla vs. Kong"

Seit seinem Start am 31. März waren es insgesamt 48,5 Millionen US-Dollar. Somit übertrumpft die Produktion den Corona-Spitzenwert, den "Wonder Woman 1984" von 25. bis 27. Dezember 2020 mit 16,7 Mio. US-Dollar erreicht hatte.

Die Zahlen von "Godzilla vs. Kong", in dem die aus der japanischen Filmkultur stammenden Monster im großen Stil gegeneinander antreten, sind umso beeindruckender, als der Film in den USA auch beim amerikanischen Streamingdienst HBO Max zu sehen ist – kostenlos für Abonnenten.

Positives Zeichen für Europa

Auch im Vergleich mit Einspielzahlen "vor Corona" und ohne parallelen Streamingstart schneidet "Godzilla vs. Kong" besser als erwartet ab: Sein Vorläufer "Godzilla: King of the Monsters" aus 2019 setzte am Startwochenende (vom 31. Mai bis 2. Juni 2019) an den US-Kassen knapp 48 Millionen US-Dollar um. In der ersten Woche (31. Mai bis 6. Juni 2019) waren es 63,5 Mio. Dies gelang auch, weil er in 4000 Kinos zu sehen war – in fast doppelt so vielen wie "Godzilla vs. Kong".

Die Zahlen befeuern die Hoffnung der US-Kinobetreiber auf eine Erholung nach einem Jahr pandemiebedingter Sperren und sind ein positives Zeichen für Europa. Derzeit hat etwas mehr als die Hälfte der US-Kinos offen. Der Großteil befindet sich in zentralen Märkten (New York und Los Angeles).

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at