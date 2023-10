Umjubelte Premiere in Bad Hall: Die fantastische Umsetzung eines Horror-Unsinns

Das ist ja mal eine Story: ein nerdiger, patscherter Pflanzenzüchter in einer konkursreifen Gärtnerei in New York. Er heißt Seymour und hat ein zunächst zartes Pflänzlein geschaffen, das der Gärtnerei Ruhm bringt. Das kleine Ding hat einen großen Haken: Es ernährt sich von Menschenfleisch. Zunächst füttert er mit seinem Blut den botanischen Frankenstein. Das Ding hat aber immer mehr Hunger. In seiner Not vergisst sich der Mann völlig.