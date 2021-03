Umfangreicher ORF-Schwerpunkt zum Osterfest

Morgen, Palmsonntag, berichtet "Orientierung" (12.30 Uhr) über Oskar Höfinger, dessen Werke das Kreuz als Motiv zeigen. "Wer war Judas?" lautet das Thema in "Was ich glaube" (16.55 Uhr). Für die "kreuz und quer"-Doku "Die große Entschleunigung" (Mo., 22.35 Uhr) besuchten die Filmemacher Bernd und Heidi Umbreit Eremitinnen.

Am Karfreitag folgt auf die Doku "Das Grabtuch von Turin" (9.30 Uhr) um 10.05 Uhr der Evangelische Karfreitagsgottesdienst aus der Friedenskirche Vöcklabruck. Die Osteransprache des Papstes und der Segen "urbi et orbi" werden am Ostersonntag (4. April) um 13 Uhr aus Rom übertragen.