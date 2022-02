Ukraine-Krieg: Künstler halten Mahnwache ab

Die Kundgebung unter dem Motto "Peace! Say No to War" startet um 18.30 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz. In Rede- und Musikbeiträgen sind der Maler Denys Savchenko und die Sängerin Inna Savchenko, die beide aus der Ukraine stammen, die Autorin Lisa-Viktoria Niederberger sowie die Gospelsängerin Princess zu hören. Die Organisatoren bitten die Teilnehmer, getestet zu erscheinen und FFP2-Masken zu tragen.