Überraschender Rückzug: Schauspieldirektor Suschke verlässt Landestheater Linz

Schauspieldirektor Stephan Suschke gab heute in einem Gespräch mit dem Linzer Schauspielensemble überraschend seinen Rückzug in der Funktion als Schauspieldirektor zum Ende der laufenden Saison (2023/2024) bekannt. Er erklärte diesen Schritt mit persönlichen Gründen.



Stephan Suschke in einer Aussendung des Landestheaters: „Ich bin froh über die Theaterarbeit in Linz, die es ermöglicht hat, ein außergewöhnliches Schauspielensemble zu entwickeln, das viele großartige Aufführungen hervorgebracht hat. Ich bin sicher, dass dieser Weg auch durch meine Nachfolger:in erfolgreich weiter beschritten wird und ich wünsche ihr/ihm und dem Ensemble dafür viel Erfolg.“



Intendant Hermann Schneider dankte Stephan Suschke bei dieser Gelegenheit für sein erfolgreiches künstlerisches Engagement in Linz und kündigte dem Ensemble an, rasch eine geeignete Nachfolger oder eine geeignete Nachfolgerin in für die Schauspielleitung in Linz zu gewinnen.



Hermann Schneider: „Ich bedauere den vorzeitigen Rückzug von Stephan Suschke sehr und respektiere seine Entscheidung ebenso. - Schon jetzt danke ich ihm für seine kollegiale und integre Zusammenarbeit, seine Loyalität dem Haus gegenüber – vor allem aber danke ich ihm für seine große künstlerische Leistung, das sanierte Schauspielhaus mit seinen drei Bühnen und rund tausend Plätzen mit einem außergewöhnlich guten Ensemble mit einem klug programmierten Spielplan so erfolgreich zu bespielen.“

