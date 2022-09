HOLLYWOOD. Eigentlich sollte sein Auftritt in "Logan" (2017) sein finales Gastspiel als Wolverine darstellen. Doch jetzt schlüpft Hugh Jackman (53) doch noch einmal in die Rolle des Mutanten mit den scharfen Krallen. In "Deadpool 3" wird er an der Seite von Ryan Reynolds zu sehen sein. Der geplante Kinostart ist am 6. September 2024. Als Regisseur ist Shawn Levy ("Nachts im Museum", "Free Guy") an Bord.