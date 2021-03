Nachdem bereits das vom Krieg mit Aserbaidschan gebeutelte Armenien seine Teilnahme zurückgezogen hatte, lehnten die Veranstalter nun den von Weißrussland eingereichten Beitrag ab. Die Begründung: Der Song verhöhne die Protestbewegung gegen Diktator Alexander Lukaschenko. Im Beitrag der bekannt protestkritischen Band Galasy ZMesta finden sich Zeilen wie "I will teach you to toe the line" ("Ich werde euch lehren, nach den Regeln zu spielen"). Dies hatte Protest vonseiten der Opposition zur Folge und befeuerte die Debatte darüber, die Diktatur vom Wettbewerb auszuschließen.

