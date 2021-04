"Über Umwege lernt man die Landschaft kennen"

Den Lehrer Ralph Friesner spielt Axel Prahl am Montag (20.15 Uhr, ZDF) im Film "Extraklasse 2+" – eine Rolle, die den beliebten "Tatort"-Ermittler in seine Jugend führt: In den 1980er-Jahren absolvierte er selbst fünf Semester ein Lehramtsstudium. Den OÖN verrät der 61-Jährige, warum er auf keinen Fall mehr Lehrer sein möchte – und warum er täglich ein Stoßgebet gen Himmel schickt.