Über Nazis und eitle Stars des Schauspiels lachen

Um drei dieser Gattung geht’s in Walsers Komödie "Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm" (2006 in Mannheim uraufgeführt), die am 26. Dezember auf der Studiobühne des Landestheaters in der Regie von Nina Metzger Premiere feiert.

Die drei Schauspieler Franz Prächtel (Helmuth Häusler), Peter Söst (Horst Heiss) und Ulli Lerch (Daniel Klausner) sitzen in einem TV-Studio und warten auf ihren Auftritt. Gleich werden sie in einer Kultursendung über die Grenzen der Theaterkunst debattieren. Zwei der Männer – einer davon ähnelt nicht zufällig Bruno Ganz (als Führer im Film "Der Untergang") – haben sich als Hitler-Darsteller in die Erinnerung des Publikums eingeschrieben, der dritte zwar nur als Goebbels-Darsteller, aber ebenfalls beklatscht. Es geht um Rollenverständnis und Größefantasien, die sich zu einer köstlich klischeehaften wie überhöhten Debatte über das Regietheater auswachsen.

Es handelt sich um Metzgers Regie-Debüt. Die 31-Jährige arbeitet seit 2017 als Regie-Assistentin am Landestheater – dort, wo sie bereits in der Schulzeit von ihrer Deutsch-Lehrerin für die darstellende Kunst erwärmt wurde. Nach der Matura in Wels studierte sie in Wien Germanistik und arbeitete in einer Medienagentur. "Irgendwann wollte ich nicht mehr acht Stunden am Tag vor dem Computer sitzen", sagt Metzger. Bisher hat sie unter anderem mit Susanne Lietzow und Georg Schmiedleitner zusammengearbeitet. Nun bot ihr Chefdramaturg Andreas Erdmann die erste eigene Regie an. (pg)

Landestheater, Studiobühne: "Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm", von Theresia Walser. Regie: Nina Metzger, Premiere: 26. 12., Termine bis 15. 2. www.landestheater-linz.at