Über Medien, Mobilität und das Metaverse

Ein 3D-Konfigurator bei KTM als ein Schritt ins Metaverse, ein Tourismusvideo, das viral durch die Decke ging, und Deep Learning in der Unfallvermeidung – all diese Projekte wurden, neben vielen weiteren, heute beim Media Futures Summit an der FH Oberösterreich am Campus Hagenberg vorgestellt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Studiengang für Digitale Medien, die Oberösterreichischen Nachrichten waren als Medienpartner dabei. Der Schwerpunkt lag heuer auf dem Thema Medien und Mobilität.

„Wir wollen Mobilität in ihren verschiedenen Ausprägungen darstellen und diskutieren“, so Studiengangsleiter Andreas Stöckl.

In Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit arbeitet man derzeit an mehreren Projekten. So soll etwa durch Aufnahmen von Drohnen und deren automatisierte Auswertung eine Einschätzung für das Risiko von Wildunfällen getroffen werden können oder eine Auswertung von Berichten von Freizeit- und Sportunfällen zu Empfehlungen für Sicherheitsmaßnahmen führen.

Bei einer Podiumsdiskussion wurde beleuchtet, wie Medien mit der mobilen Nutzung von Inhalten umgehen. So sehr sich die Art des Medienkonsums auch ändert, entscheidend ist immer noch der qualitativ hochwertige und für die Menschen relevante Inhalt, war man sich einig. Ein großes Thema war auch die Medienkompetenz der Menschen. „Nicht jede Quelle im Internet ist gleichwertig, nicht jede Information auch wirklich faktenbasiert“, sagte Barbara Eidenberger, Online-Ressortleiterin der OÖN. Umso wichtiger sei zu vermitteln, welchen Wert Medien auch in der digitalen Welt haben.