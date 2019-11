Über Gefahren und Glück in Herzensdingen

Liebe in Zahlen zu gießen, ist im Grunde unmöglich. Ein Abend über die Liebe verdient sich aber eine statistische Ausschilderung, wenn er so reich beschenkt wie die Premiere von "Wenn wir uns herzen" am Mittwoch in der Tribüne Linz.

61 Textstücke rezitierten, spielten, sangen und bereicherten Rudi Müllehner an der Gitarre und Gina Christof mit Tanz. Während das Paar in der Regie von Cornelia Metschitzer, die auch Literatur beisteuerte, die strategisch passend, weil raumöffnend mit wenigen Plüschsesseln und Podesten bestuhlte Bühne spielerisch fein füllte, wanderte eine Pistole umher.

Wohl wissend, dass ein Schuss genügt, um das Herz, das zum ewig amourösen Symbol gewordene Lebensorgan, und seinen Träger zu zerstören. So wie ein falsches Wort genügt, um es so zu treffen, dass es sich wie sterben anfühlt – während es ein richtiges Wort, ein richtiger Satz aufgehen lässt. Mit Werken üblicher Verdächtiger wie Kleist, Goethe, Rilke oder Shakespeare, aber auch weniger im hier populären Kanon der Liebe Verankerter wie der deutsch-jüdischen Autorin Else Lasker-Schüler oder der Amerikanerin Alice Walker ("Die Farbe Lila") wurden Gipfel und Talsohlen der Liebe beleuchtet – und all das Auf und Ab dazwischen. Metschitzer verband sie mit einem sich im Licht spiegelnden roten Faden (Michael Kment, Lisa Ryzy). Daran entlang entfalteten ihre Darsteller in 85 Minuten gekonnt vielfältig Sprache, Gesang und Ausdruck. Müllehner glänzte speziell bei den Wienerliedern des großen Nachkriegskabarettisten Georg Kreisler, Christof bei der Rezitation der großen deutschen Dramenstoffe.

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at