Über ein sehr seltsames Paar

Mit einem echten Komödienklassiker geht das Linzer Kellertheater in seine 65. Spielzeit. Neil Simons "Ein seltsames Paar" gelangte mit Walther Matthau und Jack Lemmon in den Hauptrollen 1967 zu Ruhm und Ehre im Genrekosmos. "Wir hoffen, dass wir nach drei Jahren wieder eine volle Saison durchspielen können", sagt Theaterchef und Darsteller des "Oskar", Wolfgang Ortner.

Soll heißen, dass man im 88 Sitzplätze umfassenden Theater-Kleinod am Linzer Hauptplatz rund 100 Vorstellungen anpeilt. Zum Vergleich konnte die bisher letzte Produktion "Ein Seitensprung zu viel" pandemiebedingt nur 47 Mal gespielt werden. "Dank der Coronahilfen gibt es uns noch", sagt Ortner.

Regie führt erneut John F. Kutil, er hat die Komödie zeitlich aktualisiert und ihr einen smarten Linz-Anstrich verpasst. Harald Bodingbauer schuf das Bühnenbild. Die Rolle des Felix Ungar, Oskars Leidensgenossen in puncto verflossener Liebe spielt Peter Woy. Die Rolle des Erwin gibt ein weiteres Mitglied der Ortner-Theaterfamilie, Maximilian. Er ist zurzeit in der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin engagiert. Premiere ist am 27. Oktober, 19.30 Uhr, Spieltage sind jeweils Mittwoch, Donnerstag und Freitag. (att)

Karten: Tel. 0732/784 120